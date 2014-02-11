ICL RESEARCH AND TEACHING EXCELLENCE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project entails the construction of the Research and Translation Hub, new academic, research, laboratory and office buildings on the new Imperial West Campus situated in the London Borough of Hammersmith & Fulham, as well as renovation of the College’s Aeronautics and Mechanical Engineering buildings, located in the London Borough of Kensington & Chelsea. Renovation and expansion of the College’s general laboratory and student accommodation stock are also included in the project.
The objective of the plan is to establish a second campus in London, separate from but not far away from the main university campus. The new campus will house teaching and research facilities for Imperial's Graduate School, state of the art facilities for health and biomedical research, a business accelerator, space for technology partner organisations, student and staff housing, and new local convenience services, including health care and early years’ education services.
Universities and research institutions are not specifically mentioned in the Directive 2011/92/EU on Environmental Impact Assessment. However the project entails the construction of new buildings and therefore falls under the Annex II of the Directive in relation to urban development. The local competent authority has required an EIA for it.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.