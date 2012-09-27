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PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
625.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 625.000.000 €
Dienstleistungen : 625.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2013 : 625.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2013
20120255
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
REINO DE ESPANA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1540 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of R&D activities and investments in public research infrastructures and organisations across Spain.

The project supports a selection of operational expenditure and capital investments by the central government, related to a set of well identified research Infrastructures, facilities and public research institutes of national and regional strategic interest.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in operational expenditures of research infrastructures do not fall under Annex I or II of the Directive 2011/92/EU. The proposed activities will take place mainly inside buildings at R&D facilities already being used for similar activities, and are not expected to have a significant environmental impact on the surroundings. The capital expenditures included in the programme relate mainly to equipment to be installed within the existing facilities already being used for similar activities, although expansions of sites or even constructions of new sites cannot be fully excluded at this stage. Full environmental details will be verified during the project’s appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66413918
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120255
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62585553
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120255
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN
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Übersicht
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Datenblätter
PUBLIC R&D ORGANISATIONS SPAIN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen