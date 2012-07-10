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DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
25.734.709,96 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 25.734.709,96 €
Gesundheit : 25.734.709,96 €
Unterzeichnungsdatum
21/06/2013 : 25.734.709,96 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
13/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Related public register
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2013
20120245
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
PLN 110 million (EUR 27 million)
PLN 362 million (EUR 88 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project involves the physical merger of two existing hospitals, the Marciniak Lower Silesian Specialist Hospital and the District Railway Hospital (organisationally completed in 2010), and their relocation to a single, new, purpose-built facility located on a greenfield site in the north-western part of Wroclaw in Lower Silesia.

Located in a convergence region, the project is eligible under the convergence objective. As a health sector investment, it responds to the Bank’s environmental policy objective under sustainable communities (health), and the growth and employment potential objective (as per the priority lending objectives outlined in the COP 2012-2014). The project is therefore eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions and point (c) common interest of the EU Treaty.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the Directive on Environmental Impact Assessment, though the project may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. It is expected that the project will have positive social benefits as healthcare is an element of social cohesion.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
13/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
13 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54954970
Thema
Environment
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120245
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136128945
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120245
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
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30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - DOLNOSLASKIE PUBLIC HOSPITAL
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Datenblätter
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen