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CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
95.285.774,26 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 95.285.774,26 €
Bildung : 95.285.774,26 €
Unterzeichnungsdatum
30/08/2013 : 95.285.774,26 €
Andere Links
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/08/2013
20120242
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
City of Glasgow College
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 83 million (EUR 104 million)
GBP 246 million (EUR 308 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Design, construction and maintenance of a new campus for the City of Glasgow College on existing college land in Glasgow city centre and on the banks of the River Clyde using the NPD (Non-Profit Distributing) procurement model.

The new estate will allow the college to realise its educational vision and provide its learning community with fit-for-purpose facilities. The investment will deliver significant educational benefits as well as improve quality and efficiency of the buildings. It will create a sustainable estate that adheres to the Government’s commitment to quality education, urban regeneration and carbon reduction. The project is consistent with the EU actions aimed at increasing access to lifelong learning, the quality of education, and the formation of human capital for employment and social inclusion.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Colleges / Universities are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, but the project should fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU with respect to urban development. Social and environmental aspects including compliance with the Habitats and Birds directives will be checked during the project’s due diligence phase as well as any issues related to historical and cultural heritage.

The promoter is required to respect national and European procurement legislation. The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been tendered, or will be tendered, in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be studied during appraisal.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66003443
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120242
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
86520468
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120242
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP
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Datenblätter
CITY OF GLASGOW COLLEGE PPP

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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