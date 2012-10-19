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TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 500.000.000 €
Telekommunikation : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/02/2013 : 100.000.000 €
8/04/2014 : 100.000.000 €
7/02/2013 : 300.000.000 €
Andere Links
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11/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 07/02/2013
20120239
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
TELECOM ITALIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 1040 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of investments to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 3G/UMTS and 4G/LTE technology.

The project concerns the promoter’s investments in Italy to increase the availability and quality of high speed mobile broadband services based on 3G/UMTS and 4G/LTE technology. The roll-out will include several thousands of new access nodes as well as a much stronger transmission network to cope with the data traffic increase. As a result, the project will enable the launch of 4G/LTE based services and improve coverage of 3G/UMTS based services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The installation of mobile telecommunication networks do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 2011/92/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessment. Such mobile telecommunication networks have limited residual environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and the EMF radiation. Generally the impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

N/A

Weitere Unterlagen
11/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65197877
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120239
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
57984803
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120239
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
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Übersicht
TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA
Datenblätter
TI - RETE MOBILE A BANDA LARGA

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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