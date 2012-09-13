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THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)

Unterzeichnung(en)

Betrag
493.339.911,2 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 493.339.911,2 €
Stadtentwicklung : 493.339.911,2 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2012 : 493.339.911,2 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Bicester - EN
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Related sub-project
THFC GREENER SOCIAL HOUSING - ALLOCATIONS UNDER FL

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2012
20120237
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
THE HOUSING FINANCE CORPORATION LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 480 million (GBP 400 million)
EUR 959 million (GBP 800 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

A Framework Loan of up to GBP 400m to The Housing Finance Corporation, a not-for-profit financial intermediary for the UK social housing sector. The underlying schemes will be small to medium-scale (investment cost below EUR 50m) retrofitting and newbuild energy-efficient programmes carried out by registered UK housing associations, with a non-exclusive focus on London.

The eligibility requirements in terms of energy efficiency gains will be set by the Bank to the highest standards. The project will also contribute to alleviating the current shortages in UK social housing supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The social housing schemes being financed under the operation have to comply with high environmental standards and will significantly contribute to the improvement of the urban environment. Given the expected small to medium scale, location and nature of the social housing schemes it is unlikely that an Environmental Impact Assessment as defined under the EU Directive 2011/92/EU would be required in most cases.

The final beneficiaries, registered social housing providers, fall under public procurement and will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Projekte zum thema
Related sub-project
THFC GREENER SOCIAL HOUSING - ALLOCATIONS UNDER FL
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Bicester - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66413042
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120237
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
158584061
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120237
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Andere Links
Übersicht
THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Datenblätter
THFC GREENER SOCIAL HOUSING (UK)
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Bicester - EN
Related sub-project
THFC GREENER SOCIAL HOUSING - ALLOCATIONS UNDER FL

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen