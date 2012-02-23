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FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
465.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 465.000.000 €
Verkehr : 465.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/12/2013 : 465.000.000 €
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Variante de Monasterio de Rodill - Cubo de Bureba - ES
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
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14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB gewährt dem spanischen Verkehrsministerium Darlehen über 465 Mio EUR für das Straßennetz

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/12/2013
20120223
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
REINO DE ESPANA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 475 million
EUR 957 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project is a multi-scheme road operation in Spain which will primarily include i) a variety of road safety measures such as safety barriers and upgrading of tunnels, bringing the network to current safety standards, ii) the rehabilitation and upgrade of several existing national roads, iii) the construction of city by-passes and missing links and (vi) road works to alleviate key bottlenecks with a view to enhance traffic fluidity.

The project concerns a number of investments aiming at improving road safety and environmental impact and it will include schemes located in convergence regions and/or on the TEN-T network

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes to be financed under the proposed project will be required to comply with the relevant national legal framework. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, SEA directive 2001/42/EC, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal, in particular for the constructions of new roads and road widening schemes. Other investments such as rehabilitation schemes or safety barriers are not expected to fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive

According to the information received so far, contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. This will be reviewed at appraisal.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66414163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120223
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FOMENTO ROAD SAFETY & REHABILITATION
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80201303
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120223
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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