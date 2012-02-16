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XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ungarn : 2.316.000 €
Norwegen : 4.200.000 €
Österreich : 4.632.000 €
Vereinigtes Königreich : 8.106.000 €
Italien : 9.264.000 €
Deutschland : 23.160.000 €
Schweden : 68.322.000 €
Industrie : 120.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/12/2012 : 2.316.000 €
14/12/2012 : 4.200.000 €
14/12/2012 : 4.632.000 €
14/12/2012 : 8.106.000 €
14/12/2012 : 9.264.000 €
14/12/2012 : 23.160.000 €
14/12/2012 : 68.322.000 €
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Wassertechnologie: EIB unterstützt FuE-Aktivitäten von Xylem mit einem Darlehen von 120 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/12/2012
20120216
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
XYLEM WATER TECHNOLOGIES
XYLEM INC.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 120 million
EUR 247 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in research, development and innovation related to water transport, treatment and analytics, as well as related automation during the period of 2013-2016.

The project will continue to develop knowledge and expertise in the field of water and wastewater handling technologies, materials technology and data management systems. The project is likely to bring about positive environmental results mainly through the activities related to energy efficiency, resource recovery and water supply efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorized and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under Annex II of the Annex II of the Directive 2011/92/EU. The project might however also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the projects appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF)
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Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Wassertechnologie: EIB unterstützt FuE-Aktivitäten von Xylem mit einem Darlehen von 120 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64131284
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120216
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Österreich
Ungarn
Italien
Schweden
Vereinigtes Königreich
Norwegen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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XYLEM WATER TECHNOLOGIES
Datenblätter
XYLEM WATER TECHNOLOGIES (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Wassertechnologie: EIB unterstützt FuE-Aktivitäten von Xylem mit einem Darlehen von 120 Mio EUR

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Schweden: Wassertechnologie: EIB unterstützt FuE-Aktivitäten von Xylem mit einem Darlehen von 120 Mio EUR
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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