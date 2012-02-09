WARTA GLASS POLAND

Übersicht
Modernisation and reconfiguration at 2 industrial sites dedicated to glass containers production, located in Sieraków, some 60 km NW Poznan, and Jedlice, 90 km SE of Wroclaw. The project will encompass production facilities, from production hall with furnaces, forming machines, inspection, palletising lines to warehouses.
Plan modernisation, enlargement of product mix, improvement of product quality, and increase in production flexibility contributing to the competiveness of the plants and their long-term sustainability, as well as to maintaining jobs in a convergence area.
Modernisation investments in the EU fall under Annex II of EU Directive 2011/92. The main impacts of production process come from the atmospheric emissions of the furnace (mainly non-toxic dust). The current emissions of the plants and the impact of investments, traffic linked with raw materials reception and transportation of finished products and environmental and social conditions of raw materials production and collection will be reviewed during appraisal.
The company is expected to supply its equipment and services for the project, amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, would be in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.