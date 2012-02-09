Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

WARTA GLASS POLAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 50.000.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2014 : 16.500.000 €
28/09/2016 : 33.500.000 €
Andere Links
Related public register
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTA GLASS POLAND
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTA GLASS POLAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der Glasindustrie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2014
20120209
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GLASS MANUFACTURING PROJECT
Private Company
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation and reconfiguration at 2 industrial sites dedicated to glass containers production, located in Sieraków, some 60 km NW Poznan, and Jedlice, 90 km SE of Wroclaw. The project will encompass production facilities, from production hall with furnaces, forming machines, inspection, palletising lines to warehouses.

Plan modernisation, enlargement of product mix, improvement of product quality, and increase in production flexibility contributing to the competiveness of the plants and their long-term sustainability, as well as to maintaining jobs in a convergence area.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Modernisation investments in the EU fall under Annex II of EU Directive 2011/92. The main impacts of production process come from the atmospheric emissions of the furnace (mainly non-toxic dust). The current emissions of the plants and the impact of investments, traffic linked with raw materials reception and transportation of finished products and environmental and social conditions of raw materials production and collection will be reviewed during appraisal.

The company is expected to supply its equipment and services for the project, amongst the few specialised engineering companies, using international negotiations. This procedure, which is usual in this industry, would be in the best interests of the project and in line with the Bank’s procurement policy for private industry projects.

Weitere Unterlagen
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTA GLASS POLAND
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTA GLASS POLAND
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der Glasindustrie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTA GLASS POLAND
Datum der Veröffentlichung
17 Mar 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
45729926
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120209
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WARTA GLASS POLAND
Datum der Veröffentlichung
25 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
150254827
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120209
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTA GLASS POLAND
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTA GLASS POLAND
Andere Links
Übersicht
GLASS MANUFACTURING PROJECT
Datenblätter
WARTA GLASS POLAND
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der Glasindustrie

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: EIB unterstützt Modernisierung der Glasindustrie
Andere Links
Related public register
17/03/2020 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WARTA GLASS POLAND
Related public register
25/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - WARTA GLASS POLAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen