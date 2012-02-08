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SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 14.500.000 €
Italien : 35.500.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2013 : 5.800.000 €
23/07/2013 : 8.700.000 €
18/12/2013 : 14.200.000 €
23/07/2013 : 21.300.000 €
Andere Links
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SDF Safety and Fuel Efficiency
Related public register
15/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/07/2013
20120208
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY
SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.P.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 102 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns the funding of research and development (R&D) investments between 2013 and 2017 of SAME DEUTZ FAHR to achieve higher fuel-efficiency standards for agricultural vehicles.

Development of new series of tractors, improvement and expansion of an existing range of tractors, development of a new engine platform and of a new modular cabin. The main objectives of the project include the expansion and modernisation of the product offering, the introduction of innovative features and technologies, the reduction of CO2 emissions and compliance with safety and emissions regulations.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing authorised facilities, in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required under the Directive 2011/92/EU. However, the Bank's services will review whether the investment also concerns capital expenditures related to the construction of test facilities that could fall under Annex II of the EIA directive, as well as any other environmental details during the project's appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the EIB to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SDF Safety and Fuel Efficiency
15/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SDF Safety and Fuel Efficiency
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46037098
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120208
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY
Datum der Veröffentlichung
15 Nov 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80790129
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120208
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SDF Safety and Fuel Efficiency
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15/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY
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SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY
Datenblätter
SDF SAFETY AND FUEL EFFICIENCY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen