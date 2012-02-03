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HELSINKI URBAN DEVELOPMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 125.000.000 €
Stadtentwicklung : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/02/2013 : 125.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
pages 15-18, chapter 2 VAIKUTUKSET LUONTOON, MAISEMAAN, KASVI- JA ELÄINLAJEIHIN - FI
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - VAIKUTUKSET LUONTOON JA VIRKISTYSALUEISIIN - FI
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Kruunuvuorenrannan osayleiskaava - FI
Related public register
20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Related public register
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/02/2013
20120203
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
CITY OF HELSINKI
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Regeneration of former port and harbour areas into central mixed-use urban neighbourhoods for residential and business purposes.

Redevelopment of urban areas to create mixed-use, energy efficient neighbourhoods for growing population and expanding companies and businesses. The project will comprise the reorganisation, improvement, upgrading and extension of municipal infrastructure and facilities. The sub-projects will form part of the city’s integrated development plans for the respective neighbourhoods.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The selected sub-projects will be based on comprehensive urban regeneration and development strategies and plans. The question of the project (i) falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC and/or (ii) falling under the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU will be further examined during appraisal. Energy efficiency requirements in line with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (recast) 2010/31/EU will also be further assessed during project appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Andere Links
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Kruunuvuorenrannan osayleiskaava - FI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
20 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59217512
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120203
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136218520
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120203
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
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Datenblätter
HELSINKI URBAN DEVELOPMENT
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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