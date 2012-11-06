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AQUA BURGENLAND SOPRON

Unterzeichnung(en)

Betrag
39.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 39.000.000 €
Wasser, Abwasser : 39.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2013 : 39.000.000 €
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUA BURGENLAND SOPRON
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUA BURGENLAND SOPRON
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB-Darlehen für grenzüberschreitendes Projekt Aqua Burgenland Sopron

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2013
20120199
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AQUA BURGENLAND SOPRON
WASSERLEITUNGSVERBAND NOERDLICHES BURGENLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 39 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Installation of a trans-boundary water supply system linking the systems between the water associations of the northern and central part of Burgenland and of Sopron.

This project will improve the water infrastructure in the dynamic Pannonian Basin around Lake Neusiedl (Austria/Hungary). Measures comprise additional water mains, connections between pipe systems, well fields, tanks/reservoirs, booster pumping stations, UV disinfection, rehabilitation and extension of waterworks.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Project components comprise additional water mains, connections between pipe systems, well fields, tanks/reservoirs, booster pumping stations, UV disinfection, reinstatement and extension of waterworks. Some of these components may fall under Annex 1 or Annex 2 of the EIA Directive 2011/92/EU. The project area is close to or in a Natura 2000 site (Birds Directive and Habitats Directive). Project impact and mitigation (if required) as well as regulatory requirements will be assessed during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUA BURGENLAND SOPRON
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUA BURGENLAND SOPRON
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB-Darlehen für grenzüberschreitendes Projekt Aqua Burgenland Sopron

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUA BURGENLAND SOPRON
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46769193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120199
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AQUA BURGENLAND SOPRON
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
95702967
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120199
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AQUA BURGENLAND SOPRON
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AQUA BURGENLAND SOPRON
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AQUA BURGENLAND SOPRON
Datenblätter
AQUA BURGENLAND SOPRON
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB-Darlehen für grenzüberschreitendes Projekt Aqua Burgenland Sopron

Aktuelles und Storys

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Österreich: EIB-Darlehen für grenzüberschreitendes Projekt Aqua Burgenland Sopron
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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