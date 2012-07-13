JCI MANUFACTURING IN CZ

Übersicht
The project consists in (i) the extension of an existing plant for the manufacturing of automotive interior components (such as instrument and door panels) in Zatec (Czech Republic); (ii) the modernisation and capacity expansion of an existing lead-acid batteries manufacturing plant, and (iii) the construction of a green field plant to produce components for car batteries. The two latter investments are part of the promoters Power Solutions business and will be located in Ceska Lipa (Czech Republic).
The project is located in a cohesion country and aims at improving the promoters presence and market performance in Czech Republic. Most automotive OEMs have developed their manufacturing capacity in this region to produce models which are affordable to local consumers, while also benefiting from the cost-advantages offered by these economies. As an OEM supplier the promoters strategy is to locate its manufacturing plants at proximity of the OEM manufacturing plants to reduce the logistics costs.
The project comprises capital investments in three plants for the manufacturing of automotive interiors and batteries, for which Environmental Impact Assessments (EIA) may be required according to the Directive 2011/92/EU.To be assessed during the project appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.