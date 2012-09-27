BORDEAUX TRANSPORT URBAIN II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX (BORDEAUX URBAN COMMUNITY)
Third phase of work on the tramway network: extensions of existing lines (approx. 17 km), implementation of Médoc tram-train scheme (approx. 7 km), construction of a new line (approx. 10 km), partial services, expansion of service and acquisition of 47 trams.
To improve mobility in the urban community with a beneficial impact on quality of life and the environment.
The project comes under Annex II to the EU Directive on environmental impact assessments (EIA), according to which the need to conduct a full EIA is determined on the basis of a case-by-case analysis by the competent authority. EIAs were carried out for all components of the proposed operation and obtained a favourable opinion from the competent authorities. A more detailed study of all the aspects covered by EU environmental directives, including EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be conducted during the project appraisal. Given that the operation is an investment programme made up of several components, compliance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC will also be examined during the evaluation.
The Bank will require the promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project have been/are awarded in accordance with the relevant EU procurement legislation (Directives 2004/18/EEC and 2007/66/EEC) through the publication of notices of invitations to tender in the Official Journal of the European Union (OJEU) if required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.