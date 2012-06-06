CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Investments in water distribution (Autovía del Agua) and sanitation (Plan de Saneamientos) in Cantabria, Spain. The sanitation portion of the project is partially included in the Operational Programme Environment (OPE) and cofinanced by FEDER funds.
The project aims at improving the capacity and operational flexibility of water transfer between the different small river basins; it will increase the availabilityof water supply to the coastal populations during drought periods and hence is expected to improve climate change resilience.
The project, consistent with the Water Framework Directive (2000/60/EC), will optimise the availability of water resources and thus increase the water supply reliability in a context of water scarcity. It will also have a strong positive effect on the environment, contributing to pollution abatement by improving the quality of effluents discharged to surface and coastal waters of the Cantabrian Sea.
The promoter is a public entity and tender procedures are required to comply with the Spanish national legislation, Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público which is in line with the EC public procurement Directives (Dir 2004/18/EEC/, 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC). This is acceptable to the Bank.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
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Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.