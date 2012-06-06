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CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 50.000.000 €
Wasser, Abwasser : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2012 : 50.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - ES
Related public register
15/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 50 Mio EUR für Wasserversorgungs- und Abwasservorhaben in Kantabrien

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2012
20120155
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
GOBIERNO DE CANTABRIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments in water distribution (Autovía del Agua) and sanitation (Plan de Saneamientos) in Cantabria, Spain. The sanitation portion of the project is partially included in the Operational Programme Environment (OPE) and cofinanced by FEDER funds.

The project aims at improving the capacity and operational flexibility of water transfer between the different small river basins; it will increase the availabilityof water supply to the coastal populations during drought periods and hence is expected to improve climate change resilience.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project, consistent with the Water Framework Directive (2000/60/EC), will optimise the availability of water resources and thus increase the water supply reliability in a context of water scarcity. It will also have a strong positive effect on the environment, contributing to pollution abatement by improving the quality of effluents discharged to surface and coastal waters of the Cantabrian Sea.

The promoter is a public entity and tender procedures are required to comply with the Spanish national legislation, Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público which is in line with the EC public procurement Directives (Dir 2004/18/EEC/, 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC). This is acceptable to the Bank.

Weitere Unterlagen
15/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 50 Mio EUR für Wasserversorgungs- und Abwasservorhaben in Kantabrien

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
15 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54960394
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120155
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123816893
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120155
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
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Übersicht
CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Datenblätter
CANTABRIA WATER INFRASTRUCTURE
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Weitere Veröffentlichungen
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - ES
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 50 Mio EUR für Wasserversorgungs- und Abwasservorhaben in Kantabrien

Aktuelles und Storys

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Spanien: 50 Mio EUR für Wasserversorgungs- und Abwasservorhaben in Kantabrien
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
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Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) - - ES
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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