MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of public transport investments in the Greater Manchester area aimed at improving public transport operations including interchange between the different modes of transport.
The project is part of the strategy for the improvement of mobility and public transport in Greater Manchester to improve the effectiveness and quality of transport infrastructure and services in the Greater Manchester region. The broad objective of the project is to reduce reliance on private cars and the negative impact of road-based transport on the environment, thus contributing to pollution reduction and to climate change objectives.
Most of the schemes included are new public transport infrastructures with some selected bus lane and park-and-ride (P+R) facilities and therefore fall under Annex II of EU EIA Directive 2011/92/EU, according to which authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not. For some of the schemes it is already known that a full EIA has been carried out. Compliance with EU legislation and the environmental impacts of the project will be examined during the project appraisal.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.