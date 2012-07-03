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MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
185.002.466,7 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 185.002.466,7 €
Verkehr : 185.002.466,7 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2012 : 185.002.466,7 €
Andere Links
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2012
20120150
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Transport for Greater Manchester
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 178 million (GBP 150 million)
EUR 379 million (GBP 320 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of public transport investments in the Greater Manchester area aimed at improving public transport operations including interchange between the different modes of transport.

The project is part of the strategy for the improvement of mobility and public transport in Greater Manchester to improve the effectiveness and quality of transport infrastructure and services in the Greater Manchester region. The broad objective of the project is to reduce reliance on private cars and the negative impact of road-based transport on the environment, thus contributing to pollution reduction and to climate change objectives.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the schemes included are new public transport infrastructures with some selected bus lane and park-and-ride (P+R) facilities and therefore fall under Annex II of EU EIA Directive 2011/92/EU, according to which authorities decide on a case-by-case basis whether a full EIA has to be carried out or not. For some of the schemes it is already known that a full EIA has been carried out. Compliance with EU legislation and the environmental impacts of the project will be examined during the project appraisal.

The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58834557
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120150
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123763882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120150
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT
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Datenblätter
MANCHESTER MULTIMODAL TRANSPORT

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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