Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 120.000.000 €
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft : 55.200.000 €
Wasser, Abwasser : 64.800.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/02/2014 : 55.200.000 €
27/02/2014 : 64.800.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 120 Mio EUR für Umweltvorhaben

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/02/2014
20120141
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
REINO DE ESPANA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of investments in the rehabilitation of coastal areas, recovery of areas affected by forest fires and other investments targeted at environmental protection in Spain.

The project concerns investments aiming to restore and protect coasts, maintain and improve capacity to fight forest fires, and restore forests damaged by fires in 2012.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The operation is expected to deliver multiple environmental benefits. Certain activities included in the overall project may require an EIA subject to judgment of competent authority, in accordance with Annex II of EIA Directive (2011-92/EU). Where an action may affect a Natura 2000 site (designated according to Habitats Directive 92/43/EEC / Birds Directive 79/409/EEC), the Bank requires the promoter to follow the directives’ procedures as transposed into national law.

The procurement procedures to be employed will be reviewed by the Bank’s services, to ensure compliance with the EIB’s Procurement Guidelines. Where the Beneficiary is a public administration entity, it will be required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law. Compliance with these Directives will be confirmed at appraisal.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 120 Mio EUR für Umweltvorhaben

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48475202
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120141
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
75526887
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120141
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Landwirtschaft, Fischerei, Forstwirtschaft
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Andere Links
Übersicht
FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Datenblätter
FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 120 Mio EUR für Umweltvorhaben

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: 120 Mio EUR für Umweltvorhaben
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - FORESTRY & COASTAL MANAGEMENT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen