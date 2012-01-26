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ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV

Unterzeichnung(en)

Betrag
500.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 500.000.000 €
Verkehr : 500.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/07/2012 : 250.000.000 €
20/09/2013 : 250.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Related public register
23/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 450 Mio EUR für Autobahnbau

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/07/2012
20120126
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
ATLANTIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 500 million
EUR 1100 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the upgrading of the capacity of the A1 toll motorway between Florence and Bologna, namely of the Barberino - Firenze Nord section. The A1 motorway is part of the TEN-T and is the backbone of Italy’s road transport network. Project works also consist in a combination of upgrading and widening of the existing motorway and building of new stretches parallel to the existing motorway.

The project aims at improving traffic fluidity and road safety, in line with international standards. The proposed upgrades are expected to result in travel time savings and a reduction in vehicle operating costs. The project is also expected to have some air quality and greenhouse gas benefits by way of relative reduction of vehicle emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework and to be in line with EU environmental policies. The promoter has already provided some approval documentation from the Competent Authorities. The compliance with the EIA Directives will be verified during appraisal.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU directives.

Weitere Unterlagen
23/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 450 Mio EUR für Autobahnbau

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Datum der Veröffentlichung
23 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66092011
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120126
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165943428
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120126
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
23/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Related public register
21/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
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Übersicht
ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Datenblätter
ATLANTIA FIRENZE-BOLOGNA IV
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 450 Mio EUR für Autobahnbau

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB-Darlehen von 450 Mio EUR für Autobahnbau
Andere Links
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen