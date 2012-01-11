Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ACEA EFFICIENZA RETE II

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/10/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA EFFICIENZA RETE II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2012
20120111
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACEA EFFICIENZA RETE II
ACEA S.p.A.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 255 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments to reinforce and extend the electricity distribution network in the Rome metropolitan area

The project will enable the promoter to cater for demand/peak demand growth in specific areas of the network, to reduce losses, and to improve the quality and the reliability of electricity supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Current information suggests that the project components could fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive (85/337/EEC as amended in 1997 and 2003), requiring the competent authority to determine the need for an EIA in line with the Directive. This will be further assessed during appraisal.

The promoter tenders works, supplies and services contracts following procurement rules of relevant national and EU legislation, as defined by Directive 2004/17/EC, including publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA EFFICIENZA RETE II

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA EFFICIENZA RETE II
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66407597
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120111
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ACEA EFFICIENZA RETE II
Andere Links
Übersicht
ACEA EFFICIENZA RETE II
Datenblätter
ACEA EFFICIENZA RETE II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen