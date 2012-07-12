REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Rehabiltiation of infrastructure in the Berlin underground network including reduced mobility access, safety measures and signalling systems during 2012-2015
The project will improve the quality of public transport service in terms of travel time, comfort and reliability and will increase the attractiveness of public transport in the metropolitan area, thus contributing to reduce reliance on private cars and their negative impact on the environment and congestion. In addition, the project will include noise abatement measures which will improve the comfort not only for passengers at stations and in the vehicles but also for people in the surroundings. People with reduced mobility and disabilities will also have better access to the stations and trains, in line with the objectives on passengers rights set in the 2011 White Paper. The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest, sustainable transport.
The rehabilitation and upgrading of railways fall under Annex II of the EU EIA Directive, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the Competent Authority. The need for Environmental Impact Assessment(s) will be analysed during appraisal once the final scope of the project is defined, together with any potential significant or negative impacts of the project on areas included in the Natura 2000 network (according to the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC). The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.