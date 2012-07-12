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REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/11/2012 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/11/2012
20120100
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN
BERLINER VERKEHRSBETRIEBE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabiltiation of infrastructure in the Berlin underground network including reduced mobility access, safety measures and signalling systems during 2012-2015

The project will improve the quality of public transport service in terms of travel time, comfort and reliability and will increase the attractiveness of public transport in the metropolitan area, thus contributing to reduce reliance on private cars and their negative impact on the environment and congestion. In addition, the project will include noise abatement measures which will improve the comfort not only for passengers at stations and in the vehicles but also for people in the surroundings. People with reduced mobility and disabilities will also have better access to the stations and trains, in line with the objectives on passengers rights set in the 2011 White Paper. The project is therefore eligible under Article 309 point (c) common interest, sustainable transport.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The rehabilitation and upgrading of railways fall under Annex II of the EU EIA Directive, according to which the need for a full EIA is decided on a case-by-case analysis by the Competent Authority. The need for Environmental Impact Assessment(s) will be analysed during appraisal once the final scope of the project is defined, together with any potential significant or negative impacts of the project on areas included in the Natura 2000 network (according to the Habitats Directive 92/43/EEC and the Birds Directive 79/409/EEC). The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58839414
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120100
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87098202
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120100
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN
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Datenblätter
REHABILITIERUNG BERLINER U-BAHN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen