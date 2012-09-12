BERLIN ABWASSER UND UMWELT

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of investments in environmentally sustainable wastewater treatment facilities and water supply
The project contributes to reducing aquifer pollution by repairing broken sewers and to lower the probability of traffic disruptions and subsidence of buildings by avoiding the collapse of sewer segments. The objective of this investment programme is to reduce the risks mentioned above, but also to effectively ensure compliance with environmental service standards set by EU and national legislation (EU Water Framework Directive 200/60/EC and Urban Wastewater Directive 91/271/EC). The project contributes to improved service and to environmental quality enhancements. The project is therefore eligible under article 309 point (c) (Common Interest - Environment and quality of life, Water).
The schemes included in the project fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. In addition, for any part of the scheme that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures needed to comply with the Habitats Directive 92/43/EC and the Birds Directive 2009/147/EC.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EEC, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.