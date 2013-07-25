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FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Müllbeseitigung : 60.000.000 €
Energie : 140.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/10/2014 : 22.500.000 €
10/07/2014 : 37.500.000 €
20/10/2014 : 52.500.000 €
10/07/2014 : 87.500.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Die EIB, die BPCE-Gruppe und der Crédit Agricole stellen 250 Millionen Euro für den Ausbau der Energieerzeugung aus Biomasse in Frankreich bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Juli 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/07/2014
20120084
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
The promoters will be private and public entities carrying out biomass or waste (biogas) projects in France.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
  • Energie - Energieversorgung
  • Müllbeseitigung - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The Project consists of a EUR 250m bank-intermediated framework loan for the financing of (i) environmentally-driven cogeneration projects (at least 85% of which are biomass-fired) and (ii) waste treatment/biogas projects, all of which are in France.

The Project will allow France to increase its renewable energy and heat output from sustainable biomass projects and will support up to three pre-identified waste treatment and biogas schemes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by reducing biodegradable municipal waste fraction into landfills and by supporting projects that help to mitigate climate and reduce energy consumption. Due to their technical characteristics, the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. Residual environmental impacts are expected to be limited. The Bank will assess the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediary during appraisal, including making sure, when relevant, that contracts for the implementation of the schemes have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - COGENERATION BIOMASSE PAPETERIES SEYFERT À DESCARTES
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52044788
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120084
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
Datum der Veröffentlichung
24 Apr 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52569736
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120084
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BIOMASSE - DESCARTES (UNDER FL)
Datum der Veröffentlichung
22 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55534151
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120084
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
123119026
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120084
Sektor(en)
Energie
Müllbeseitigung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Übersicht
FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
Datenblätter
FR BIOMASSE COGENERATION & VALORISATION DECHETS
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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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