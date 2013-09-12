REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT

Übersicht
Rehabilitation of runway and taxiway pavements, as well as the upgrade of the airfield lighting system at Maputo Airport in Mozambique.
The project comprises the rehabilitation of the airside infrastructure at Maputo airport, which presents a real and on-going safety hazard to aircraft operations. The project will ensure the continued safe operation of the airport. The project will primarily focus on the rehabilitation of the runways, taxiways, aprons and the airfield ground lighting, as well as the drainage and other electrical works including the hydrant systems.
While the works primarily involve the rehabilitation of existing pavements within the existing airport boundary, and hence there are expected to be no significant impacts, the Bank will ensure during appraisal that the principles of the EU EIA Directive are observed in assessing what the level of impact might be. The design consultant is to prepare an initial environmental and social assessment followed by a full assessment if required.
The promoter will be required to implement the project in accordance with AFD procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB, AFD and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank’s Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the OJEU in accordance with the Bank's Guide to Procurement
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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