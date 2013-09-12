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REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT

Unterzeichnung(en)

Betrag
20.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Mosambik : 20.000.000 €
Verkehr : 20.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
14/07/2014 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Zugehörige Pressemitteilungen
Mosambik: EIB unterstützt die Einhaltung internationaler Sicherheitsnormen am Flughafen Maputo

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 14/07/2014
20120070
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Aeroportos de Moçambique E.P. is a 100% State owned company operating 20 commercial airports in Mozambique. It owns and operates airport infrastructure all over Mozambique. ADM is in charge of investment and operations for air navigation in Mozambique, as well as the operation of the commercial airports.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 20 million
EUR 55 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation of runway and taxiway pavements, as well as the upgrade of the airfield lighting system at Maputo Airport in Mozambique.

The project comprises the rehabilitation of the airside infrastructure at Maputo airport, which presents a real and on-going safety hazard to aircraft operations. The project will ensure the continued safe operation of the airport. The project will primarily focus on the rehabilitation of the runways, taxiways, aprons and the airfield ground lighting, as well as the drainage and other electrical works including the hydrant systems.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

While the works primarily involve the rehabilitation of existing pavements within the existing airport boundary, and hence there are expected to be no significant impacts, the Bank will ensure during appraisal that the principles of the EU EIA Directive are observed in assessing what the level of impact might be. The design consultant is to prepare an initial environmental and social assessment followed by a full assessment if required.

The promoter will be required to implement the project in accordance with AFD procurement rules and procedures, and in compliance with the requirements and standards agreed between EIB, AFD and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank’s Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the OJEU in accordance with the Bank's Guide to Procurement

Weitere Unterlagen
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Mosambik: EIB unterstützt die Einhaltung internationaler Sicherheitsnormen am Flughafen Maputo

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Datum der Veröffentlichung
28 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49950624
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120070
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mosambik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
140178059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120070
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Mosambik
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
28/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Related public register
21/07/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
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Übersicht
REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Datenblätter
REHABILITATION OF MAPUTO AIRPORT
Zugehörige Pressemitteilungen
Mosambik: EIB unterstützt die Einhaltung internationaler Sicherheitsnormen am Flughafen Maputo

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen