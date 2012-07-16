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DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 100.000.000 €
Energie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
31/10/2012 : 50.000.000 €
31/10/2012 : 50.000.000 €
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24/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 31/10/2012
20120068
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
DOLOMITI ENERGIA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 207 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments for the upgrading and development of the gas and electricity distribution networks and small hydro power installations in the Trentino Alto Adige region over the period 2012-2016.

The project will enable the promoter to cater for demand growth, reduce losses, and to improve the quality and the reliability of electricity and gas supply. It will also contribute to meeting growing electricity demand in Italy using domestic hydropower resources.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Based on their nature all the projects under this operation are expected to fall under Annex II of the EIA Directive, leaving it to the national competent authorities to decide whether an EIA is required. Environmental impacts are generally expected to be low and mostly limited to the construction phase. The promoter's capacity and procedures will be reviewed during appraisal so as to ensure compliance with the relevant environmental and biodiversity regulations.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
24/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
Datum der Veröffentlichung
24 Apr 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58607306
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120068
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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24/04/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
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DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO
Datenblätter
DOLOMITI ENERGIA NETWORKS & HYDRO

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen