LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises mainly R&D investments to improve electronic components for the automotive industry, including new power management solutions for electric vehicles.
The promoter is the market leader in Europe and one of the world’s leading providers of wiring systems. The R&D activities cover pre-development, serial development and prototyping from cable design to complete system architecture. They will focus in particular on new conductor and insulation materials, alternative wiring solutions (3-D wiring) and manufacturing. The investments are eligible for EIB financing under the Common Interest criterion retained under the Article 309 point (c); Knowledge Economy, “R&D” and “Innovation”. During the appraisal, it will be assessed whether the activities are in line with the thematic priorities of the 7th Framework Programme, like Nanotechnology, Transport, or Energy and their costs eligible for financing under the RSFF’s EC window.
Some of the activities will be carried out in convergence regions (e.g. Slovakia) and are therefore also eligible under the Article 309 point (a), economic convergence. The weight of these activities as a percentage of the overall costs will be assessed during appraisal.
R&D activities are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities. However, if there are any investments concerning test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, it will be clarified during the project’s appraisal.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.