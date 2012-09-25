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LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 1.000.000 €
Frankreich : 17.000.000 €
Vereinigtes Königreich : 20.000.000 €
Deutschland : 62.000.000 €
Industrie : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/12/2012 : 310.000 €
13/12/2012 : 690.000 €
13/12/2012 : 5.270.000 €
13/12/2012 : 6.200.000 €
13/12/2012 : 11.730.000 €
13/12/2012 : 13.800.000 €
13/12/2012 : 19.220.000 €
13/12/2012 : 42.780.000 €
Andere Links
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Darlehen: Leoni erforscht neue Kabelsysteme für künftige Fahrzeuggenerationen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 13/12/2012
20120049
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
LEONI AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 203 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises mainly R&D investments to improve electronic components for the automotive industry, including new power management solutions for electric vehicles.

The promoter is the market leader in Europe and one of the world’s leading providers of wiring systems. The R&D activities cover pre-development, serial development and prototyping from cable design to complete system architecture. They will focus in particular on new conductor and insulation materials, alternative wiring solutions (3-D wiring) and manufacturing. The investments are eligible for EIB financing under the Common Interest criterion retained under the Article 309 point (c); Knowledge Economy, “R&D” and “Innovation”. During the appraisal, it will be assessed whether the activities are in line with the thematic priorities of the 7th Framework Programme, like Nanotechnology, Transport, or Energy and their costs eligible for financing under the RSFF’s EC window.
Some of the activities will be carried out in convergence regions (e.g. Slovakia) and are therefore also eligible under the Article 309 point (a), economic convergence. The weight of these activities as a percentage of the overall costs will be assessed during appraisal.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities are not specifically mentioned under the EIA Directive 2011/92/EU, and the project is expected to be carried out in existing facilities. However, if there are any investments concerning test benches for engines, which fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, it will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Darlehen: Leoni erforscht neue Kabelsysteme für künftige Fahrzeuggenerationen

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64131172
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120049
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Slowakei
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80777246
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120049
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Vereinigtes Königreich
Länder
Deutschland
Slowakei
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
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Übersicht
LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
Datenblätter
LEONI ELECTRIC CAR COMPONENTS (RSFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Deutschland: EIB-Darlehen: Leoni erforscht neue Kabelsysteme für künftige Fahrzeuggenerationen

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

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