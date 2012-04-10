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PIRKANMAA HEALTH CARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Finnland : 200.000.000 €
Gesundheit : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/09/2012 : 100.000.000 €
24/02/2014 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
09/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRKANMAA HEALTH CARE
Related public register
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PIRKANMAA HEALTH CARE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/09/2012
20120047
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PIRKANMAA HEALTH CARE
Pirkanmaa Hospital District
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Refurbishment and construction of facilities for the Pirkanmaa Hospital District including improvements in health care and teaching facilities, as well as energy efficiency improvements, of the old premises of the Tampere University Hospital.

The project regards the refurbishment and extension of the Tampere University Hospital, which will lead to a better response to the health care needs of the area through improvement and rationalisation of the services delivery. Moreover, the project includes energy efficiency improvements of the refurbished premises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the projects may be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the competent authority. Due to the fact that healthcare is an element of social cohesion, the project will have positive social benefits in this respect.

The Promoter is required to respect national and EU legislation applicable to public authorities’ procurement and the Bank requires that all relevant contracts for the implementation of the projects have been, or will be, tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement practices for the investment project will be examined during appraisal.

Weitere Unterlagen
09/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRKANMAA HEALTH CARE
20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PIRKANMAA HEALTH CARE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRKANMAA HEALTH CARE
Datum der Veröffentlichung
9 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65161958
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120047
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PIRKANMAA HEALTH CARE
Datum der Veröffentlichung
20 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
151855681
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120047
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
09/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PIRKANMAA HEALTH CARE
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20/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - PIRKANMAA HEALTH CARE
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Datenblätter
PIRKANMAA HEALTH CARE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen