Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE

Unterzeichnung(en)

Betrag
180.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 180.000.000 €
Verkehr : 180.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/09/2014 : 180.000.000 €
Andere Links
Related public register
11/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 2 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Related public register
11/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 1 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Related public register
20/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Related public register
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 Februar 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/09/2014
20120044
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 180 million
EUR 428 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of 66km of the E-75 Rail Baltica line from Warsaw to the border with Lithuania, on the section from Warszawa Rembertow to Tluszcz (Sadowne).

The project consists of the modernisation of about 66.5km of existing twin track electrified line on the E75, north-east from Warsaw in central Poland, plus the construction of new parallel tracks close to Warsaw for suburban traffic. The project lies on the “Rail Baltica” which connects Helsinki with Warsaw, via Tallinn, Riga and Kaunas. In line with European standards, the modernisation will allow for operating speeds of up to 160 km/h for passenger trains and 120 km/h for freight trains and an increased axle load up to 22 tonnes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. In accordance with Polish regulations, the project was automatically screened in. EIA Decisions were issued in 2009 and 2011. The project forms part of the Polish Railway Master Plan to 2030 as well as the Infrastructure & Environment Operational Program 2007 to 2013. Both of these have been subject to high level environmental assessment in accordance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC. The project’s potential impacts on the environment, including protected areas and species, shall be further appraised.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
11/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 2 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
11/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 1 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
20/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 2 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
50191913
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120044
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 1 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Datum der Veröffentlichung
11 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
51362001
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120044
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Datum der Veröffentlichung
20 May 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52880113
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120044
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
254896903
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20120044
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
11/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 2 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Related public register
11/03/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - 20120044 NTS 1 PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Related public register
20/05/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Related public register
31/12/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Andere Links
Übersicht
PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE
Datenblätter
PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen