PLK E75 RAIL BALTICA WARSZAWA-SADOWNE

Übersicht
Modernisation of 66km of the E-75 Rail Baltica line from Warsaw to the border with Lithuania, on the section from Warszawa Rembertow to Tluszcz (Sadowne).
The project consists of the modernisation of about 66.5km of existing twin track electrified line on the E75, north-east from Warsaw in central Poland, plus the construction of new parallel tracks close to Warsaw for suburban traffic. The project lies on the “Rail Baltica” which connects Helsinki with Warsaw, via Tallinn, Riga and Kaunas. In line with European standards, the modernisation will allow for operating speeds of up to 160 km/h for passenger trains and 120 km/h for freight trains and an increased axle load up to 22 tonnes.
The project falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU. In accordance with Polish regulations, the project was automatically screened in. EIA Decisions were issued in 2009 and 2011. The project forms part of the Polish Railway Master Plan to 2030 as well as the Infrastructure & Environment Operational Program 2007 to 2013. Both of these have been subject to high level environmental assessment in accordance with the Strategic Environmental Assessment (SEA) Directive 2001/42/EC. The project’s potential impacts on the environment, including protected areas and species, shall be further appraised.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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