AIRPORT SAFETY INFRASTRUCTURE

Übersicht
The project aims at improving the degree to which international civil aviation safety standards are being met at airports within the Spanish network owned and operated by Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA). This is required by the State Agency for Aviation Security (AESA) under the new certification process for Spanish airports. Improvements mainly comprise strip widening and re-profiling, obstacle removal, airfield lighting and navigational aid upgrades.
All airports included in the project form part of the existing trans-European transport network (TEN-T). Four of them form part of the Core Network of the new proposal adopted by the European Commission, with the rest belonging to the Comprehensive Network of such proposal, making the project eligible under Article 309 point (c) common interest. In addition, approximately 45% of the estimated project cost corresponds to project components located in regions qualifying under the convergence objective, making the project partially eligible under Article 309 point (a) projects for developing less-developed regions.
The project components fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EC, leaving the competent authority the decision whether an EIA is required or not. This will be further reviewed and confirmed during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.