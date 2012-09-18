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FLSMIDTH RDI II

Unterzeichnung(en)

Betrag
125.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Dänemark : 125.000.000 €
Industrie : 125.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/01/2013 : 125.000.000 €
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLSMIDTH RDI II
Zugehörige Pressemitteilungen
Dänemark: EIB unterstützt Forschung und Entwicklung bei FLSmidth mit 125 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/01/2013
20120016
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FLSMIDTH RDI II
FLSMIDTH & CO A/S
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 235 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter's RDI programme 2013-2016 for the cement industry, focusing on developing innovative products as well as more efficient production processes.

Development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular the reduction of atmospheric emissions) and improve their energy efficiency.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in Research, Development and Innovation that will be carried out in existing facilities already authorised, for which an Environmental Impact Assessment (EIA) is therefore not required by EIA Directive 2011/92. The output of the investment programme is associated with significant environmental benefits: one of its targets is the development of technologies that reduce the environmental impact of production processes (in particular the reduction of atmospheric emissions) and improve their energy efficiency.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLSMIDTH RDI II
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Dänemark: EIB unterstützt Forschung und Entwicklung bei FLSmidth mit 125 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FLSMIDTH RDI II
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64128204
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120016
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Dänemark
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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