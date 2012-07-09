PETKIM ETHYLENE PLANT

Übersicht
Capacity expansion and modernisation of the existing mid-sized ethylene plant in Aliaga (near Izmir).
The project will increase the efficiency of the existing plant and reduce operating cost, thus adding local value to the diversification of Turkey’s industrial base while reducing import dependency. The project should help to keep prices down on ethylene-derived products. This in turn should support the domestic supply to local downstream industrial activities. Local employment will further be safeguarded and indirect employment created. Employment will further be created during the two-year implementation period.
An equivalent project in the EU would fall under Annex II of EU Directive 2011/92. An Environmental Impact Study (EIS) has been prepared, public consultations have been held and the Environmental Impact Assessment (EIA) has been approved by the competent authority. The plant additions comply with best available technology (BAT) standards. Additional environmental load is limited and partly reversed into a net gain, such as e.g. for NOx, due to the partial burner replacement with low NOx burners. The non-technical summary (NTS) and the EIS have been disclosed according to national law. An English translation of the NTS and the project relevant parts of the original Turkish EIS document are available on the EIB website.
The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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