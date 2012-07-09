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PETKIM ETHYLENE PLANT

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 40.000.000 €
Industrie : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/04/2014 : 40.000.000 €
Andere Links
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02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PETKIM ETHYLENE PLANT
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PETKIM ETHYLENE PLANT - Petrokimya Entegre Proje
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - Petro-chemistry Integrated Project
Related public register
17/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PETKIM ETHYLENE PLANT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/04/2014
20120012
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PETKIM ETHYLENE PLANT
Petkim Petrokimya Holding A.S.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 92 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Capacity expansion and modernisation of the existing mid-sized ethylene plant in Aliaga (near Izmir).

The project will increase the efficiency of the existing plant and reduce operating cost, thus adding local value to the diversification of Turkey’s industrial base while reducing import dependency. The project should help to keep prices down on ethylene-derived products. This in turn should support the domestic supply to local downstream industrial activities. Local employment will further be safeguarded and indirect employment created. Employment will further be created during the two-year implementation period.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

An equivalent project in the EU would fall under Annex II of EU Directive 2011/92. An Environmental Impact Study (EIS) has been prepared, public consultations have been held and the Environmental Impact Assessment (EIA) has been approved by the competent authority. The plant additions comply with best available technology (BAT) standards. Additional environmental load is limited and partly reversed into a net gain, such as e.g. for NOx, due to the partial burner replacement with low NOx burners. The non-technical summary (NTS) and the EIS have been disclosed according to national law. An English translation of the NTS and the project relevant parts of the original Turkish EIS document are available on the EIB website.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement

Weitere Unterlagen
02/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PETKIM ETHYLENE PLANT
20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PETKIM ETHYLENE PLANT - Petrokimya Entegre Proje
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - Petro-chemistry Integrated Project
17/09/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - PETKIM ETHYLENE PLANT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PETKIM ETHYLENE PLANT
Datum der Veröffentlichung
2 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
45505731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120012
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PETKIM ETHYLENE PLANT - Petrokimya Entegre Proje
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Türkisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219891
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120012
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - Petro-chemistry Integrated Project
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221933
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120012
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PETKIM ETHYLENE PLANT
Datum der Veröffentlichung
17 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69147671
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120012
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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20/09/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - PETKIM ETHYLENE PLANT - Petrokimya Entegre Proje
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PETKIM ETHYLENE PLANT
Datenblätter
PETKIM ETHYLENE PLANT

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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