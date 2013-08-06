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TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 700.000.000 €
Verkehr : 700.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/02/2014 : 700.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Progetto definitivo - IT
Related public register
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
Related public register
01/02/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/02/2014
20120008
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
TANGENZIALE ESTERNA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 700 million
EUR 1400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in the construction of a new 32-km long toll motorway and ancillary works building the Eastern External bypass of the city of Milan (i.e.: TEEM), which will link the motorway A4 (Milano-Venezia) at Agrate Brianza, in the north, to the motorway A1 (Milano-Bologna) at Melegnano, in the south.

The proposed new motorway will relieve traffic congestion along the eastern bypass corridor of Milan. It is therefore expected to result in substantial travel time savings, as well as in a reduction in trafic. The project is also expected to have a positive impact on air quality and greenhouse gas benefits by reducing trafic and thus motor vehicles emissions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework, and to be in line with EU environmental policies. The Promoter has already provided some documentationfor approval to the Competent Authorities. The compliance with the EIA Directives will be discussed and verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the award of the concession and implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
During appraisal, the Bank will review the appropriateness of the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU directives.

Weitere Unterlagen
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
01/02/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Progetto definitivo - IT

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
Datum der Veröffentlichung
1 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
78784054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120008
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
Datum der Veröffentlichung
1 Feb 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49732633
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120008
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/02/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
Related public register
01/02/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
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Übersicht
TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
Datenblätter
TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Progetto definitivo - IT

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen