TANGENZIALE EST ESTERNA MILANO PPP

Übersicht
The project consists in the construction of a new 32-km long toll motorway and ancillary works building the Eastern External bypass of the city of Milan (i.e.: TEEM), which will link the motorway A4 (Milano-Venezia) at Agrate Brianza, in the north, to the motorway A1 (Milano-Bologna) at Melegnano, in the south.
The proposed new motorway will relieve traffic congestion along the eastern bypass corridor of Milan. It is therefore expected to result in substantial travel time savings, as well as in a reduction in trafic. The project is also expected to have a positive impact on air quality and greenhouse gas benefits by reducing trafic and thus motor vehicles emissions.
The project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework, and to be in line with EU environmental policies. The Promoter has already provided some documentationfor approval to the Competent Authorities. The compliance with the EIA Directives will be discussed and verified during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the award of the concession and implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir. 2004/18/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
During appraisal, the Bank will review the appropriateness of the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.