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GIESECKE&DEVRIENT RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 2.700.000 €
Deutschland : 47.300.000 €
Industrie : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2012 : 2.700.000 €
27/07/2012 : 47.300.000 €
Andere Links
Related public register
13/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2012
20120001
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GIESECKE&DEVRIENT RDI
GIESECKE & DEVRIENT GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project concerns the promoter’s R&D activities in relation to its two key business lines: (i) bank note processing and (ii) mobile security including payment solution. More precisely, it comprises the development of a new generation of bank note inspection machines, enhanced secure payment solutions and new authentication solutions for the telecommunication as well as the governmental sector.

Knowledge Economy

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The investments concern RDI activities within existing facilities. Therefore it is unlikely that the project will fall under Annex I and II of Directive 85/337/EC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The full details will be assessed during appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
13/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GIESECKE&DEVRIENT RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Datum der Veröffentlichung
13 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66449509
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120001
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67664054
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120001
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
13/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - GIESECKE&DEVRIENT RDI
Andere Links
Übersicht
GIESECKE&DEVRIENT RDI
Datenblätter
GIESECKE&DEVRIENT RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen