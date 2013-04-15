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MOLDOVA ROADS III

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Moldau : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/12/2022 : 100.000.000 €
25/06/2013 : 150.000.000 €
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Related public register
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDOVA ROADS III
Zugehörige Pressemitteilungen
Ministerpräsident der Republik Moldau zu Besuch bei der EIB – Darlehen zur Modernisierung der Straßeninfrastruktur unterzeichnet
Story zum Projekt
Straßen in die Ukraine

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/06/2013
20110650
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MOLDOVA ROADS III
IS ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million
EUR 500 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation and upgrading of key national roads sections, mainly on extended trans-European corridors crossing the country.

The economic benefits will include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road capacity and improved quality. By re-routing transit traffic towards a dedicated corridor and creating bypasses, the project will also offer safety benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The majority of the investments foreseen by the project are to be performed within existing rights of way or on new alignment over short sections; therefore potential negative environmental and social impacts are likely to be minor. If situated in the EU, these schemes would likely fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place in collaboration with the other co-financing potential partner (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)). An appropriate Resettlement Policy Framework will be developed to address potential physical or economic displacement.

The promoter is a public entity. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDOVA ROADS III
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ministerpräsident der Republik Moldau zu Besuch bei der EIB – Darlehen zur Modernisierung der Straßeninfrastruktur unterzeichnet

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MOLDOVA ROADS III
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48165665
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110650
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Moldau
Öffentlich zugänglich
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or Link zum projekt
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MOLDOVA ROADS III
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Straßen in die Ukraine

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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