MOLDOVA ROADS III

Übersicht
Rehabilitation and upgrading of key national roads sections, mainly on extended trans-European corridors crossing the country.
The economic benefits will include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road capacity and improved quality. By re-routing transit traffic towards a dedicated corridor and creating bypasses, the project will also offer safety benefits.
The majority of the investments foreseen by the project are to be performed within existing rights of way or on new alignment over short sections; therefore potential negative environmental and social impacts are likely to be minor. If situated in the EU, these schemes would likely fall under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place in collaboration with the other co-financing potential partner (European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)). An appropriate Resettlement Policy Framework will be developed to address potential physical or economic displacement.
The promoter is a public entity. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.