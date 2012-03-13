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PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
16.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 16.000.000 €
Dienstleistungen : 16.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/11/2012 : 16.000.000 €
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Related public register
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für öffentliche Infrastruktur in Pamplona

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/11/2012
20110637
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Pamplona Urban Infrastructure

Ayuntamiento de Pamplona

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 50 million
Up to EUR 110 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves financing selected components of the 2012-2015 public works and investments multi-annual plan of the City of Pamplona. The investments involve a number of relatively small municipal infrastructure projects.

The proposed project will support urban development in the City of Pamplona.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Some of the schemes might eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended. If any scheme had a negative impact on an area forming part of Natura 2000 network (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC) the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned directives as transposed into national law.

The promoter, as a public administration entity, is required to follow EU public procurement rules (2004/17/EC and 2007/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national or regional legislation.

Weitere Unterlagen
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für öffentliche Infrastruktur in Pamplona

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
25 Sep 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
62125091
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110637
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
82389639
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110637
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
25/09/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
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Pamplona Urban Infrastructure
Datenblätter
PAMPLONA URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen für öffentliche Infrastruktur in Pamplona

Aktuelles und Storys

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Spanien: EIB-Darlehen für öffentliche Infrastruktur in Pamplona
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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