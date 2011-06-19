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LV WATSAN - KISUMU

Unterzeichnung(en)

Betrag
35.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kenia : 35.000.000 €
Wasser, Abwasser : 35.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2020 : 35.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LV WATSAN - KISUMU

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/10/2020
20110619
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LV WATSAN - KISUMU
LAKE VICTORIA SOUTH WATER SERVICES BOARD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 35 million
EUR 70 million
Ort
Sektor(en)
  • Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Beschreibung
Ziele

The project entails the rehabilitation and construction of water supply and wastewater systems in Kisumu and some peri-urban areas.

The project involves the expansion of the water supply and rehabilitation and expansion of the wastewater system in the city of Kisumu, as well as certain satellite towns around the city. The operation is expected to contribute to the achievement of the Sustainable Development Goals by increasing access for the population to safe drinking water and sewerage connection while protecting the environment and sustaining the development of communities in the Lake Victoria region.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Any environmental and social impact will be addressed in accordance with Kenyan's national regulations to the satisfaction of the Bank and will be covered by the project's specific environmental and social management plan and resettlement action plan.

The promoter will be required to implement the project in accordance with the Agence Française de Développement (the other co-financier of the project) procurement rules and procedures and in compliance with the requirements and standards agreed between the EIB, AFD and KfW for projects under the Mutual Reliance Initiative for operations outside the EU, as foreseen in the Bank's Guide to Procurement. In particular, calls for international tenders will be published in the Official Journal of the EU in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
07/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LV WATSAN - KISUMU

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LV WATSAN - KISUMU
Datum der Veröffentlichung
7 Jul 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67005011
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110619
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Afrika, Karibik, Pazifik und ÜLG
Länder
Kenia
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
07/07/2017 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LV WATSAN - KISUMU
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Übersicht
LV WATSAN - KISUMU
Datenblätter
LV WATSAN - KISUMU

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen