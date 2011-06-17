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ECOLES WALLONIE BRUXELLES

Unterzeichnung(en)

Betrag
210.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 210.000.000 €
Bildung : 210.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/12/2013 : 50.000.000 €
20/06/2016 : 60.000.000 €
2/12/2013 : 100.000.000 €
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Related public register
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Darlehensmittel von insgesamt 600 Mio EUR für die französischsprachigen Schulen in Belgien mit Hilfe eines EIB-Darlehens über 300 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Januar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/12/2013
20110617
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ECOLES WALLONIE BRUXELLES
COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 210 million
EUR 645 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financement du plan d'investissement de la Communauté Française de Belgique pour la construction de batiments scolaires en Wallonie et Bruxelles

The project concerns the design, construction, extension and renovation of pre-primary, primary and secondary schools, in the “Communauté Française de Belgique”.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project includes new buildings, extensions and renovation of existing pre-primary, primary and secondary schools. The Directive 2011/92/EU does not specifically mention the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for buildings related to education, but it may be that some sub-projects can be regarded as urban renewal projects and might require an EIA (Annex II of the European Directive). This will be examined during the appraisal. A number of the sub-projects are situated in the Communes with high youth unemployment rate and with a high frequency of immigration. The project contributes to the improvement of education provision in those Communes and has thus a strong positive social impact.

The procedures for tendering and procurement used by the promoter must comply with the Community directives on procurement (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC amended by Regulation 1874/2004). The procedures will be analysed during the appraisal.

Kommentar(e)

Le financement de la BEI sera intermédié par une ou plusieurs banques partenaires.

Weitere Unterlagen
16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
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Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Darlehensmittel von insgesamt 600 Mio EUR für die französischsprachigen Schulen in Belgien mit Hilfe eines EIB-Darlehens über 300 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46453429
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110617
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125183905
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110617
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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16/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ECOLES WALLONIE BRUXELLES
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Übersicht
ECOLES WALLONIE BRUXELLES
Datenblätter
ECOLES WALLONIE BRUXELLES
Zugehörige Pressemitteilungen
Belgien: Darlehensmittel von insgesamt 600 Mio EUR für die französischsprachigen Schulen in Belgien mit Hilfe eines EIB-Darlehens über 300 Mio EUR

Aktuelles und Storys

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Belgien: Darlehensmittel von insgesamt 600 Mio EUR für die französischsprachigen Schulen in Belgien mit Hilfe eines EIB-Darlehens über 300 Mio EUR
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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