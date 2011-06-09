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STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Unterzeichnung(en)

Betrag
160.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 160.000.000 €
Wasser, Abwasser : 160.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
22/11/2012 : 160.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/11/2012
20110609
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Hamburger Stadtentwaesserung (HSE)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 160 million
EUR 420 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of investments in the Hamburg sewerage system 2012-2015

Protection of Environment and Sustainable Communities

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The schemes included in the project fall under Annex II of Directive 97/11/EC. Environmental Impact Assessment (EIA) procedures are carried out where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. In addition, for any part of the scheme that may impact on a nature conservation site, the promoter will be required to provide to the Bank information on the mitigating measures needed to comply with the Habitats Directive 92/43/EC and the Birds Directive 2009/147/EC.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation Dir 2004/18/EEC, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66414861
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110609
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87782090
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110609
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
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STADTENTWAESSERUNG HAMBURG
Datenblätter
STADTENTWAESSERUNG HAMBURG

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen