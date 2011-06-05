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ILIAD BROADBAND II

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 200.000.000 €
Telekommunikation : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/08/2012 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD BROADBAND II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Innovationsvorhaben in Frankreich: 200 Mio EUR an die Iliad-Gruppe

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/08/2012
20110605
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ILIAD BROADBAND II
ILIAD SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 447 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Roll-out of very high speed telecommunications networks throughout France, including roll-out in less densely populated areas of the country.

The project entails promoter’s investments into next generation fibre-based broadband infrastructures in France (Very-high-bit-rate digital subscriber line, VDSL and Fibre-to-the-Home, FTTH), including also less-densely-populated areas of the country, as well as into Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) based broadband infrastructure.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in fixed telecommunications projects (mainly civil works for fibre roll-out) do not fall under the EIA Directive 2011/92/EC. The related works have limited environmental effects, apart from disturbances during civil work constructions, which can be mitigated by appropriate measures. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
03/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD BROADBAND II
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Innovationsvorhaben in Frankreich: 200 Mio EUR an die Iliad-Gruppe

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD BROADBAND II
Datum der Veröffentlichung
3 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66242791
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110605
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72453974
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110605
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD BROADBAND II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II
Andere Links
Übersicht
ILIAD BROADBAND II
Datenblätter
ILIAD BROADBAND II
Zugehörige Pressemitteilungen
Innovationsvorhaben in Frankreich: 200 Mio EUR an die Iliad-Gruppe

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Innovationsvorhaben in Frankreich: 200 Mio EUR an die Iliad-Gruppe
Andere Links
Related public register
03/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ILIAD BROADBAND II
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ILIAD BROADBAND II

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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