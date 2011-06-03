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ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2012 : 15.000.000 €
8/04/2014 : 35.000.000 €
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13/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2012
20110603
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE
ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 110 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing investments in software research and development during 2012-2014 by Engineering Ingegneria Informatica SpA . The different solutions developed are used for various sectors such as finance, health and public administration in Italy and the selected research activities are typically also supported by FP7 or national research programs.

The project concerns investments in RDI for basic software technologies as well as new applications. It supports a European promoter in his efforts to maintain its competitive position in the software industry.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Any possible environmental issue will however be verified during the project's appraisal.

The promoter is a private company and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
13/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE
Datum der Veröffentlichung
13 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66445445
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110603
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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13/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE
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Datenblätter
ENGINEERING IT INNOVATIVE SOFTWARE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen