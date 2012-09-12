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PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA

Unterzeichnung(en)

Betrag
204.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 204.000.000 €
Stadtentwicklung : 204.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/06/2013 : 30.000.000 €
29/04/2014 : 34.000.000 €
11/11/2013 : 55.000.000 €
23/11/2012 : 85.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 249 Millionen Euro von der EIB für die Provinz und die Universität Trient

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2012
20110594
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRASTRUCTURE
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 170 million
EUR 342 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of public infrastructure investments promoted by the Province of Trento

The infrastructure schemes aim at improving municipal infrastructure, including municipal roads, schools, kindergartens and other social infrastructure and thus improve the quality of life of the residents of the Province. It is also expected that the investments will support the long-term economic growth of the Province.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is a multi-sector multi-scheme operation classified as a Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Should any scheme have a negative impact on an area forming part of the Natura 2000 network or similar (falling under Habitats Directive 92/43/EEC or Birds Directive 79/409/EEC), the Bank would require the promoter to act according to the provisions of the aforementioned Directives as transposed into national law. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation. Details are to be reviewed by the Bank’s services during appraisal.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 249 Millionen Euro von der EIB für die Provinz und die Universität Trient

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66411119
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110594
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
77560618
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110594
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
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Übersicht
PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRASTRUCTURE
Datenblätter
PROVINCIA DI TRENTO - PUBLIC INFRA
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 249 Millionen Euro von der EIB für die Provinz und die Universität Trient

Aktuelles und Storys

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Italien: 249 Millionen Euro von der EIB für die Provinz und die Universität Trient
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen