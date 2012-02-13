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BRETAGNE GRANDE VITESSE

Unterzeichnung(en)

Betrag
405.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 405.000.000 €
Verkehr : 405.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/09/2012 : 100.000.000 €
20/07/2015 : 105.000.000 €
2/05/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 300 Mio EUR für Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken in der Bretagne

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/09/2012
20110560
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Brittany High-Speed Rail

Eiffage Rail Express

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 300 million
EUR 3.3 billion (current prices)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

This operation concerns a direct loan to the Brittany Region (France) for its contribution to the financing of the "LGV Bretagne-Pays de Loire (BPL)" PPP transaction signed on 28 July 2011.

This is an inter-regional and European project, which aims to considerably improve services to Brittany and Pays de la Loire and enhance TEN-T in France.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The LGV BPL project falls within the categories listed in Annex I to Directive 97/11/EC and has therefore been subject to an environmental impact assessment (EIA) in accordance with French administrative procedures.

The EIA procedure was conducted as part of the process leading to the Declaration of Public Interest (DUP), issued on 28 October 2007. The environmental aspects have been addressed in a manner satisfactory to the Bank.

The promoter is bound by Community directives on procurement procedures, in particular Directive 2004/17/EC. The procurement procedures applied are therefore satisfactory to the Bank.

Kommentar(e)

 

Weitere Unterlagen
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRETAGNE GRANDE VITESSE
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 300 Mio EUR für Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken in der Bretagne

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54957481
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110560
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BRETAGNE GRANDE VITESSE
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
87974182
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110560
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRETAGNE GRANDE VITESSE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BRETAGNE GRANDE VITESSE
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Übersicht
Brittany High-Speed Rail
Datenblätter
BRETAGNE GRANDE VITESSE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 300 Mio EUR für Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken in der Bretagne

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 300 Mio EUR für Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnstrecken in der Bretagne
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16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BRETAGNE GRANDE VITESSE
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - BRETAGNE GRANDE VITESSE

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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