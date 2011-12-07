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MVV NETZWERKE

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 90.000.000 €
Wasser, Abwasser : 22.500.000 €
Energie : 67.500.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2012 : 22.500.000 €
4/07/2012 : 67.500.000 €
Andere Links
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVV NETZWERKE
Related public register
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MVV NETZWERKE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Dezember 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2012
20110558
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MVV Netzwerke

MVV Energie AG

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 212 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists in upgrading and extending the grid infrastructure for electricity and gas distribution, for local district heating and drinking water supply in the greater Mannheim area.

The project will enable the promoter to cater for demand growth and changes in load concentrations within the different municipal/regional grid-based supply systems, to connect new system users, both on the demand and supply side (notably decentralised energy efficient or renewable energy power producers), while sustaining efficiency and reliability of the grids.

Investments in water infrastructure will improve the structure and energy efficiency of the water distribution system.

The project is therefore eligible under article 309 c) Common Interest. The financing of this project would contribute to the Bank’s energy sector lending priority policy on security and diversification of internal supply.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics individual programme schemes may fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC and its amendments. The Bank will require the Promoter to ensure that proper environmental impact screening and assessments and mitigants with due regard for Natura 2000 and other protected sites are carried out in accordance with the relevant applicable EU legislation.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVV NETZWERKE
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MVV NETZWERKE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVV NETZWERKE
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54960674
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110558
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MVV NETZWERKE
Datum der Veröffentlichung
18 Aug 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76992456
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110558
Sektor(en)
Energie
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MVV NETZWERKE
Related public register
18/08/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MVV NETZWERKE
Andere Links
Übersicht
MVV Netzwerke
Datenblätter
MVV NETZWERKE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen