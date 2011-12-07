MVV Netzwerke

Unterzeichnung(en)
Übersicht
MVV Energie AG
The project consists in upgrading and extending the grid infrastructure for electricity and gas distribution, for local district heating and drinking water supply in the greater Mannheim area.
The project will enable the promoter to cater for demand growth and changes in load concentrations within the different municipal/regional grid-based supply systems, to connect new system users, both on the demand and supply side (notably decentralised energy efficient or renewable energy power producers), while sustaining efficiency and reliability of the grids.
Investments in water infrastructure will improve the structure and energy efficiency of the water distribution system.
The project is therefore eligible under article 309 c) Common Interest. The financing of this project would contribute to the Bank’s energy sector lending priority policy on security and diversification of internal supply.
By their technical characteristics individual programme schemes may fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC and its amendments. The Bank will require the Promoter to ensure that proper environmental impact screening and assessments and mitigants with due regard for Natura 2000 and other protected sites are carried out in accordance with the relevant applicable EU legislation.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (2004/17/EEC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.