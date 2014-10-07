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LYCEES HQE ILE DE FRANCE

Unterzeichnung(en)

Betrag
800.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 800.000.000 €
Bildung : 800.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/12/2014 : 800.000.000 €
Andere Links
Related public register
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
Related public register
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 200 Millionen Euro für umweltfreundliche Schulgebäude in der Region Ile-de-France

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Oktober 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2014
20110553
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES HQE ILE DE FRANCE
REGION D'ILE-DE-FRANCE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 800 millions
EUR 1639 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

La Région Ile de France a défini son programme d'investissement en faveur des lycées jusqu'à l'horizon 2022. La Banque se concentrera sur la période 2014-2019 pour ce dossier d’instruction.

Financement dans le cadre du Plan pluriannuel d'investissement (PPI) de la Région Ile de France de son programme d’investissement pour la rénovation et la construction de lycées, ainsi que l'amélioration de l'efficacité énergétique.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet comprend les nouveaux bâtiments, les extensions et rénovations des établissements d'enseignement secondaire (lycées). La Directive 2011/92/EU ne mentionne pas spécifiquement la nécessité d'une Etude d'impact environnemental (EIA) pour les bâtiments destinés à l'éducation, mais certains sous-projets pourraient être considérés comme des projets d'aménagement urbain et pourraient nécessiter une EIA (Annexe II de la Directive européenne). Ce point sera examiné pendant l'instruction.

Un certain nombre de sous-projets sont situés dans des départements ayant un taux élevé de chômage des jeunes. Le projet contribuera à l'amélioration du dispositif d'enseignement dans les ZEP (Zone d'Education Prioritaire) et donc aura un impact social positif important.

Les procédures de passation des marchés et d'appel d'offres utilisées par le promoteur seront conformes avec les directives européennes de passation des marchés (Directives 2004/17/EC et 2004/18/EC, modifiées par le Règlement 1874/2004). Les procédures seront vérifiées pendant l'évaluation.

Weitere Unterlagen
07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 200 Millionen Euro für umweltfreundliche Schulgebäude in der Region Ile-de-France

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55874852
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110553
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
Datum der Veröffentlichung
15 Dec 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135312072
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110553
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/01/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
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15/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE ILE DE FRANCE
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Übersicht
LYCEES HQE ILE DE FRANCE
Datenblätter
LYCEES HQE ILE DE FRANCE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt 200 Millionen Euro für umweltfreundliche Schulgebäude in der Region Ile-de-France

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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