SAO PAULO POWER DISTRIBUTION - ELEKTRO

Übersicht
The project aims at the renewal and expansion of the promoter's distribution networks, reducing energy losses and enhancing the reliability and quality of electricity supply in the states of Sao Paulo and part of Mato Grosso do Sul. The project will connect some 116 000 customers to the network, of which over 39 000 are low income.
The project complies with the External mandate as it supports economic infrastructure, social inclusion and poverty alleviation, while supporting EU presence in Latin America through the transfer of know-how.
If located in the EU, the project would fall under Annex II of Directive 85/337/EEC and its amendments, requiring the component authority to determine whether an EIA is required. Normally ElAs would not be expected given the focus on medium and low voltage networks, whose impacts are related to visual nuisance, vegetation clearance and disturbances during construction. The local environmental assessment rules, biodiversity and social impacts have been assessed during appraisal and the promoter's capacity to address them is good.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.