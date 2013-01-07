Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE

Unterzeichnung(en)

Betrag
120.084.058,84 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 120.084.058,84 €
Energie : 120.084.058,84 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2013 : 120.084.058,84 €
Andere Links
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Related public register
12/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Januar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2013
20110551
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
ELECTRICITY NORTH WEST LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 115 million (GBP 100 million)
EUR 660 million (GBP 572 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Electricity distribution networks upgrade in North West England 2013-15

The project is aimed at: replacing ageing, failure prone distribution assets; network reinforcement; and quality of supply improvement, of the promoter’s network which is located in the North West of England. The project encompasses a large number of components that will be implemented during a 3-year period. The investments mainly target upgrading and retrofitting of overhead lines, underground cables and substations from low voltage distribution to high voltage transmission and new connections.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project schemes fall under Annex 2 of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and will thus be screened in accordance with national legislation. Environmental impact studies, if required, will be carried out in accordance with relevant EU and national environmental legislation and mitigating measures will be applied as necessary. It is anticipated that none of the project components will require an EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/17/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
12/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47285193
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110551
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Datum der Veröffentlichung
12 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
69708492
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110551
Sektor(en)
Energie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
17/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Related public register
12/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Andere Links
Übersicht
ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE
Datenblätter
ELECTRICITY NW NETWORKS UPGRADE

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen