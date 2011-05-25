Unterzeichnung(en)
Übersicht
Amadeus IT Group SA
The project concerns the promoter’s R&D activities for the development of new applications/IT solutions of the business unit called passenger service systems.
Financing of Amadeus' RDI activities for developing new applications / IT solutions for the passenger service systems business unit. The R&D includes in particular the development of new e-ticketing and e-commerce products for airlines, hotels and railway operators.
The project activities do not fall under Annexes I and II of the EU Directive 97/11/EC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, and are therefore not subject to mandatory Environmental Impact Assessments. As the proposed investments will mainly take place inside existing office type buildings and concern to a large extent software research/development, no particular negative impact on the environment is expected.
Full environmental details will nevertheless be assessed during appraisal, including the possible impact on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC Directives), if required.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
R&D is an atypical case in which purchasing of goods/services is very limited and might for reasons of prototyping or exclusivity be even subject to further limitations. The effectively used procedures will be checked during appraisal.
The project will be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.