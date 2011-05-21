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CASABLANCA CSP PROJECT

Unterzeichnung(en)

Betrag
83.750.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 83.750.000 €
Energie : 83.750.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/12/2015 : 33.750.000 €
22/12/2015 : 50.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA CSP PROJECT
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA CSP PROJECT

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
20 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2015
20110521
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CASABLANCA CSP PROJECT
ACS SERVICIOS COMMUNICACIONES Y ENERGIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 140 million
EUR 345 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction, operation and maintenance of a concentrated solar power (CSP) plant located in Talarrubias (Badajoz / Extremadura / Spain) with a capacity of 49.9MW and using molten salt storage technology.

The project’s objective is to contribute to the development of renewable energy generation capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of the EIA Directive 85/337/EC (as amended) and has been screened in by the competent national authorities which have required an EIA including public consultation. According to the information available the project grid connection is partly inside a Natura 2000 site, which includes protected bird species. Confirmation will be obtained that the EIA has been carried out in compliance with EU Directives and whether the environmental authority has performed an appropriate assessment in compliance the EU Habitats Directive.

Neither the promoter nor the special purpose company are subject to EU Procurement Directives. Suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices should be applied in the project’s best interests. Details will be verified during appraisal.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA CSP PROJECT
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA CSP PROJECT
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA CSP PROJECT
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66011016
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110521
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA CSP PROJECT
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65817304
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110521
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - CASABLANCA CSP PROJECT
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - CASABLANCA CSP PROJECT
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Datenblätter
CASABLANCA CSP PROJECT
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - ES

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen