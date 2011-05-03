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BMW LEIPZIG III

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 350.000.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/08/2012 : 350.000.000 €
Andere Links
Related public register
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW LEIPZIG III
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/08/2012
20110503
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BMW LEIPZIG III
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 967 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the installation of new assembly lines within BMW’s existing manufacturing plant in Leipzig, which will produce BMW's new generation of carbon fibre & electric/hybrid-powered cars. The project will also cover BMW's investments in Leipzig related to the production facilities of BMW’s new front-wheel driven roomy and functional vehicle.

The investment includes machinery and equipment as well as construction works at the plant.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacturing and assembly of motor vehicles fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Although the manufacturing site already exists, the project concerns an extension of the production lines and the request for an Environmental Impact assessment (EIA) would be at the discretion of local authorities. The Bank's services have received confirmation that no EIA has been required by the local authorities.

BMW is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, but nevertheless the Bank's services will verify details during the project's due diligence.

Weitere Unterlagen
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW LEIPZIG III
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW LEIPZIG III
Datum der Veröffentlichung
16 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64154465
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110503
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67705989
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110503
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BMW LEIPZIG III
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - BMW LEIPZIG III
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Datenblätter
BMW LEIPZIG III

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen