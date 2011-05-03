BMW LEIPZIG III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of the installation of new assembly lines within BMW’s existing manufacturing plant in Leipzig, which will produce BMW's new generation of carbon fibre & electric/hybrid-powered cars. The project will also cover BMW's investments in Leipzig related to the production facilities of BMW’s new front-wheel driven roomy and functional vehicle.
The investment includes machinery and equipment as well as construction works at the plant.
Manufacturing and assembly of motor vehicles fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Although the manufacturing site already exists, the project concerns an extension of the production lines and the request for an Environmental Impact assessment (EIA) would be at the discretion of local authorities. The Bank's services have received confirmation that no EIA has been required by the local authorities.
BMW is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU directives on procurement. Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects, but nevertheless the Bank's services will verify details during the project's due diligence.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.