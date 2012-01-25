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OUTOTEC RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 10.350.000 €
Finnland : 34.650.000 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/09/2012 : 10.350.000 €
25/09/2012 : 34.650.000 €
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OUTOTEC RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen für FuE-Aktivitäten der Outotec zur Entwicklung ökologisch nachhaltiger Aktivitäten

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
25 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/09/2012
20110497
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Outotec RDI

Outotec Oyj

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 110 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

R&D activities concerning the development of technologies and applications for minerals and metallurgical processing as well as other related processes.

Development of more efficient mineral and metallurgical process solutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns primarily investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an EIA under Annex II of the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. The project however might also include capital expenditures related to the R&D activities. Whether these investments fall under Annex II of the EIA Directive, along with any other environmental issues, will be clarified during the project’s appraisal.

The promoter is a private sector company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OUTOTEC RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
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Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen für FuE-Aktivitäten der Outotec zur Entwicklung ökologisch nachhaltiger Aktivitäten

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OUTOTEC RDI
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64132050
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110497
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
71884664
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110497
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Finnland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - OUTOTEC RDI
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - OUTOTEC RDI
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Übersicht
Outotec RDI
Datenblätter
OUTOTEC RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Finnland: EIB-Darlehen für FuE-Aktivitäten der Outotec zur Entwicklung ökologisch nachhaltiger Aktivitäten

Aktuelles und Storys

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Finnland: EIB-Darlehen für FuE-Aktivitäten der Outotec zur Entwicklung ökologisch nachhaltiger Aktivitäten
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R&D involving mineral and metallurgical processing, sulphuric acid production, water treatment and energy-related applications in Pori (Finland) and Frankfurt (Germany)The project concerns investments in research, development and innovation related to minerals and metallurgical processing technologies during the period of 2012-2015 in the promoter's existing R&D facilities in Finland and Germany.
Outotec RDI
©Outotec Oyj
R&D involving mineral and metallurgical processing, sulphuric acid production, water treatment and energy-related applications in Pori (Finland) and Frankfurt (Germany)
Outotec RDI
©Outotec Oyj
R&D involving mineral and metallurgical processing, sulphuric acid production, water treatment and energy-related applications in Pori (Finland) and Frankfurt (Germany)The project concerns investments in research, development and innovation related to minerals and metallurgical processing technologies during the period of 2012-2015 in the promoter's existing R&D facilities in Finland and Germany.
Outotec RDI
©Outotec Oyj

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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