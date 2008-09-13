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PARMA URBAN SOCIAL HOUSING

Unterzeichnung(en)

Betrag
16.400.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 16.400.000 €
Stadtentwicklung : 16.400.000 €
Unterzeichnungsdatum
4/07/2013 : 16.400.000 €
Andere Links
Related public register
09/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARMA URBAN SOCIAL HOUSING

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Oktober 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 04/07/2013
20110496
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PARMA URBAN SOCIAL HOUSING
“Fondo Polaris Parma Social House”, a closed real estate fund.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 16 million
EUR 122 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project involves the construction of 852 new social and affordable housing units in two phases (ca. 50% of units in each phase). The energy efficiency performance is expected to reach class B. Two of the sites are brownfield areas, while the remaining five sites are in-field developments in already urbanised areas.

The construction of new social/affordable dwellings aims at meeting the need for housing in the city of Parma. The project is mainly targeted at socially and/or economically disadvantaged individuals and families.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The question of the sub-projects falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will be further examined. The construction of housing falls under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU (urban development project), according to which the competent authority decides on the full EIA on a case by case basis. During appraisal the compliance with EU directives will be assessed.

A tender notice was published by the Municipality of Parma in the OJEU on 13/09/2008, Nr. 2008/S 178-237546, with a link to the full tender specifications. In Italy the “Bando di Gara“ was mentioned in the national newspapers “La Repubblica” and “Il Sole 24 ore” on 15/09/2008 and in “Edilizia e Territorio” on 22/09/2008.

Weitere Unterlagen
09/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARMA URBAN SOCIAL HOUSING

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARMA URBAN SOCIAL HOUSING
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
43702725
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110496
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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09/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PARMA URBAN SOCIAL HOUSING
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Datenblätter
PARMA URBAN SOCIAL HOUSING

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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